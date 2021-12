Journées portes ouvertes de la formation professionnelle à Mahdia et Sfax

La deuxième édition des journées portes ouvertes de la formation professionnelle aura lieu du 15 au 27 décembre 2021 à Mahdia et Sfax dans le cadre du projet Helma et en partenariat avec l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et les commissariats régionaux de la jeunesse et des sports de Mahdia et de Sfax.

Ces journées toucheront 65 établissements de la jeunesse répartis sur Mahdia et Sfax. L’estimation des jeunes participants à ces journées s’élève à 1600 jeunes selon les inscriptions aux maisons des jeunes partenaires.

La première édition de ces journées a eu lieu au mois de juin et ont permis à l’équipe de réaliser des entretiens avec plus de 625 jeunes dont la majorité, soit 67%, a été considérée comme une population à risque de migration irrégulière; 22% sont effectivement des jeunes interceptés auparavant, 12% dont la tentative a échoué (escroquerie, etc.), 6% sont en recherche active d’émigration irrégulière et 19% y pensent sans pour autant rechercher (par manque de moyens et pour des raisons familiales).

La formation professionnelle pour pallier l’émigration

Les cadres de la jeunesse placés en première ligne dans l’encadrement et l’accompagnement des jeunes se chargent de la mobilisation des jeunes en situation d’abandon scolaire intéressés par un parcours de formation professionnelle. Les responsables de l’ATFP mobiliseront l’unité mobile pour faire la tournée, expliquer les critères d’éligibilité aux jeunes, présenter les spécialités disponibles et réaliser une pré-inscription sur place à travers la plateforme en ligne.

L’équipe du projet Helma réalisera des entretiens sur place dans le but de mieux comprendre les liens entre la situation socio-professionnelle des jeunes et le passage à la recherche des opportunités de migration irrégulière. Les données collectées seront la base d’une prise en charge personnalisée selon le profil du jeune et ses besoins.

Une cérémonie de lancement de ces journées est prévue le 15 décembre 2021 à 9h à l’hôtel Royal El Mansour à Mahdia, en présence du gouverneur de Mahdia, du ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, du chef de mission de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), des représentants de l’ambassade de l’Italie, des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère des Affaires sociales, du ministère de l’Education, du ministère des Affaires de la femme, la famille, l’enfance et les personnes âgées et du ministère de l’Intérieur. Une participation de responsables et PDGs des entreprises partenaires du projet est prévue également.

L’encadrement des jeunes à risque

Une table ronde discutera le rôle que pourra jouer la formation professionnelle dans l’encadrement des jeunes à risque aura lieu le même jour dont les orateurs principaux sont le directeur général de l’ATFP, le directeur général de l’Observatoire national de la jeunesse, le PDG de Vitalait, le PDG et fondateur du groupe Demco et le responsable des ressources humaines à Draexlmaier Tunisie.

Helma est un projet mis en œuvre par l’OIM et financé par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Italie dans les deux gouvernorats de Mahdia et de Sfax et qui vise la réintégration des jeunes à risque de re-migration irrégulière et d’autres populations vulnérables.