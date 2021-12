La médecine tunisienne pleure l’un de ses monuments : Pr Maher Ben Ghachem

Certains partent mais ne meurent jamais. Ce qu’ils ont fait de leur vivant les gardera éternels dans les cœurs et dans la mémoire collective. C’est le destin des GRANDS et ce n’est réservé qu’à très peu de gens dans ce monde ! C’est le cas sans doute du Pr Maher Ben Ghachem que l’on vient de perdre.

Par Dr Amine Manai *

Ici, sur la photo, cette jeune fille rend hommage à son «deuxième père» selon ses termes, son médecin Maher Ben Ghachem, l’un des monuments de la médecine tunisienne qui l’avait suivie depuis l’âge de 2 mois jusqu’à ce qu’elle réussisse son bac et soit embauchée.

«Manich Msayybek» (je te lâcherai jamais !)

En 2010, le cœur de la patiente avait arrêté de battre après une série d’opérations et à son réveil, elle ouvrit les yeux pour le trouver devant elle. Taquin comme toujours, il il lui sortit : «On t’a dit quoi là haut pour revenir parmi nous ?»

À sa réussite au bac (je m’en souviens personnellement), il lui avait fait la surprise et le ministre lui-même l’avait invitée pour la récompenser.

«Manich Msayybek ! Ne lâche pas, continue tes études ! Je ne te lâcherai que tu lorsque tu travailleras et seras indépendante», lui répètera-t-il.

Nous sommes en 2021 et cette jeune fille travaille déjà depuis 4 ans et tout comme un nombre incalculable d’enfants que Maher avait suivis pendant des décennies, elle lui rend hommage en partageant son histoire.

Ce sont ces histoires que je raconte avec beaucoup d’émotion, de larmes et de fierté qui feront la grandeur de ce pays et nous pousseront à continuer le combat et porter très haut les couleurs de notre drapeau.

Un maître pour le médecin et un exemple pour l’humanitaire

Maher Ben Ghachem, tu resteras un maître pour le médecin que je suis, une inspiration et un exemple pour l’humanitaire que j’essaie d’être. Chaque enfant que nous soignons, chaque écolier que nous essayons de sauver des griffes de la maladie ou de l’abandon scolaire est la continuité de ton combat pour notre pays.

«Allah Yarhmek !» Tu vivras en chacun d’entre nous et ta mémoire battra dans les cœurs de tous ceux qui aiment et aimeront ce pays.

* Médecin et militant humanitaire.

