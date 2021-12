« Kasserine, Water of dignity » : Un film pour alerter sur la pénurie d’eau à Kasserine

« Kasserine, Water of dignity » est un court-métrage produit par International Alert et Nomad 08 qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne d’alerte sur l’accès à l’eau à Kasserine. Le film est disponible sur internet en accès libre.

« L’accès à l’eau est un droit constitutionnel« est le slogan d’une grande campagne d’alerte lancée par International Alert et l’association Nomad 08 qui se sont associés pour mettre en place un projet qui promeut la gouvernance démocratique et participative de l’eau dans le gouvernorat de Kasserine.

Un film intitulé «Kasserine water of dignity » (Kasserine eau de la dignité) a été réalisé par Samed Hajji dans le cadre de ce projet. Il s’agit d’un court-métrage d’une douzaine de minutes, filmé entièrement en noir et blanc et donnant la parole aux habitants des différentes délégations de Kasserine qui souffrent de la pollution industrielle et par-dessus tout de la pénurie d’eau.

Parcourir une vingtaine de kilomètres pour accéder à une source d’eau potable est le quotidien de plusieurs habitants de Kasserine malgré les promesses de la constitution de 2014 et des différents dirigeants politiques. Une maison sur dix manque d’eau en Tunisie, et deux maisons sur cinq ne sont pas liées à l’eau potable à Kasserine, indique International Alert qui souhaite à travers ce film faire avancer les choses en vue d’une meilleure gouvernance de l’eau en Tunisie.

Le film est disponible en accès libre et gratuit sur Youtube.

F.B