Tunisie : Abdellatif Mekki confirme l’arrestation de Noureddine Bhiri

Dans un post publié ce vendredi 31 décembre 2021, sur sa page Facebook l’ancien dirigeant nahdhaoui, Abdellatif Mekki, a confirmé l’arrestation du dirigeant Ennahdha, député gelé et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri.

Citant des avocats comme source, Abdellatif Mekki a indiqué que Noureddine Bhiri a été arrêté près de son domicile, et qu’il était accompagné de son épouse, Saida Akremi : «J’ai également appris que l’arrestation ressemblait à un enlèvement et que l’avocate (epouse Bhiri, Ndlr) a été agressée et que son téléphone et ses clés de voiture avaient été saisis», a-t-il écrit.

«Je ne suis pas contre l’application de la loi à tous et sans exception, mais pour l’application de la loi dans le respect de la loi et loin des règlements de comptes politiques. Je pense que Me Bhiri se serait rendu à la partie qui l’a convoqué si une convocation légale lui avait été adressée. Mais…», a ajouté Mekki.

Rappelons que Samir Dilou, avait lui aussi publié un post sur sa page Facebbook, où il avait annoncé «l’enlèvement de Bhiri par des personnes habillées en civil»… On sait aussi que le terme «enlèvement» est utilisé par les islamistes lorsqu’il s’agit d’une arrestation policière concernant l’un des leurs…

Y. N.