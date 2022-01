Samir Dilou : «Noureddine Bhiri est actuellement entre la vie et la mort»

L’ancien dirigeant d’Ennahdha et avocat de Noureddine Bhiri, Samir Dilou, a affirmé, ce mercredi 5 janvier 2022, lors d’un point presse, que l’état sanitaire de son client est très critique et qu’il est «actuellement entre la vie et la mort».

De son côté, Abderrazak Kilani, également avocat de Bhiri, a assuré que ce dernier refuse de manger, de boire et de prendre ses médicaments depuis 6 jours.

Rappelons que l’ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri, est placé en résidence surveillée par le ministère de l’Intérieur, depuis vendredi dernier, 31 décembre 2021, étant soupçonné d’avoir commis des crimes à caractère terroriste, selon les explications du ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine.

C. B. Y.