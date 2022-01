Tunisie : Report de toutes les manifestations culturelles à partir du 13 janvier

Le ministère des Affaires culturelles vient d’annoncer le report de toutes les manifestations culturelles et artistiques pendant au moins deux semaines, et ce à partir du 13 janvier.

Suite aux recommandations du Comité scientifique de lutte contre le Coronavirus (Covid-19) et aux nouvelles décisions gouvernementales d’annuler l’ensemble des manifestations et rassemblements pendant au moins deux semaines à partir de demain, jeudi 13 janvier, le ministère des Affaires culturelles a fait savoir que tous les événements culturels et artistiques seront suspendus.

Le ministère recommande de respecter le protocole sanitaire et incite les gérants des espaces culturels de continuer à contrôler le passe sanitaire et d’aérer les lieux.

Dans ce même communiqué publié ce matin, le ministère recommande les événements numériques et à distances et demande aux artistes d’éviter les destinations étrangères qui comptent de fortes contaminations au Coronavirus.

F.B