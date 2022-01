Covid-Tunisie : 95% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés (Comité scientifique)

Le comité scientifique chargé de la lutte contre le coronavirus affirme que 95% des patients Covid+, hospitalisés dans les services de réanimation ne sont pas vaccinés.

Lors de sa réunion périodique organisée ce samedi 15 janvier 2022, le Comité scientifique a ajouté que la majorité de personnes en réanimations, ont été contaminées par le variant Delta.

Naoufel Somrani, directeur général des structures sanitaires auprès du ministère de la Santé, a rappelé que l’on compte à ce jour, 123 cas admis dans les services de réanimation et de soins intensifs dans les établissements hospitaliers public et privé, et ce sur les 470 hospitalisations.

Notons que la Tunisie fait face à une hausse des nombres de contaminations : 5 décès et 8460 cas positifs ont été enregistrés le 13 janvier, avce un taux de positivité de 28,15%.

Y. N.