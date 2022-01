Sousse : Un jardin d’enfants fermé pour soupçons d’abus sexuels, la justice alertée

Le Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé ce mardi 18 janvier 2022, avoir décidé de fermer un jardin d’enfants privé, situé dans la région d’El Ksiba, relevant du gouvernorat de Sousse, et ce, suite à des soupçons d’abus sexuels.

Dans son communiqué le ministère précise que cette mesure de fermeture est immédiate et qu’elle a été décidée afin de protéger les enfants de cet établissement de toutes formes de menaces, et ce, suite au signalement déposé par le délégué de la Protection de l’Enfance à Sousse.

«Après avoir reçu un signalement selon lequel deux filles âgées de 10 et 12 ans – inscrites dans un jardin d’enfants- avaient été exploitées sexuellement, le délégué à la protection de l’enfance à Sousse est intervenu en urgence et a reçu les deux victimes et a décidé de les prendre en charge immédiatement», lit-on dans le communiqué.

Le procureur de la République au tribunal de première instance de Sousse a été informé de cette affaire en vue d’ouvrir une enquête et de prendre les dispositions nécessaires à cet effet.

D’autre part, la même source a ajouté que l’inspecteur de l’enfance de la région avait précédemment effectué une visite d’enquête dans cet espace, au cours de laquelle il a été constaté que la directrice de l’espace pour la petite enfance accueillait des enfants scolarisés, malgré les avertissements qui lui ont été signalés à de nombreuses reprises.

L’inspection a également signalé l’absence fréquente de cadres éducatifs et l’absence de recrutement d’agents, malgré les alertes…

Y. N.