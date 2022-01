Tunisie : Le PDL saisit l’Organisation des nations unies

Tweet Share Messenger

Le Parti destourien libre (PDL) a indiqué, ce mercredi 19 janvier 2022, qu’il a écrit au secrétaire général de l’Organisation des nations unies (ONU), Antonio Guterres, pour protester contre «la politique de l’autorité tunisienne de parrainage et promotion du terrorisme».

Le parti de l’ancienne RCDiste, Abir Moussi, a, par ailleurs, accusé l’Instance nationale de lutte contre le terrorisme, notamment, de négligence, retard dans la prise de décisions à l’encontre d’associations islamistes et terroristes.

Le PDL a, dans le même ordre d’idées, imputé au président de la république, Kaïs Saïed, et au gouvernement Bouden la responsabilité de la violation des résolutions du Conseil de sécurité et des conventions internationales conclues par la Tunisie dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, et de l’incapacité à maintenir la sécurité du pays.

C. B. Y.