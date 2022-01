CAN Cameroun – El Hadji Diouf : « La Tunisie peut battre le Nigeria»

L’ancienne star de l’équipe nationale sénégalaise El Hadji Diouf a estimé que le match Tunisie-Nigeria, ce samedi 23 janvier 2021, à partir de 20 heures, dans le cadre des 8e de finales de la Coupe d’Afrique des nations (CAN Cameroun), sera ouvert, et que les Aigles de Carthage sont capables de gagner.

«L’équipe nationale tunisienne est capable du pire comme du meilleur, a affirmé Hadji Diouf dans une déclaration à Mosaïque FM. J’ai toujours dit que je considérais l’équipe tunisienne comme l’Italie du continent africain. Ils peuvent venir au stade et jouer un bon match. Comme ils peuvent arriver au stade et dormir sur le terrain», a-t-il déclaré, une impression que partagent tous les Tunisiens, habitués aux douches froides et aux coups d’éclats de leurs joueurs.

Mais le coup d’éclat est-il vraiment possible ce soir sachant que la sélection Tunisie, qui a joué son dernier match, jeudi, n’a pas eu le temps de bien récupérer comme son adversaire, dont le dernier match remonte à sept jour. Par ailleurs, les Tunisiens comptent de nombreux titulaires absents pour cause de Covid-19. Et l’entraîneur, Mondher Kebaier, ayant écopé un carton rouge et testé positif au Covid, ne sera même pas présent au stade.

Tout semble donc jouer en défaveur des Tunisiens. Pourront-ils transformer toutes ces contrariétés en autant de motivations pour se surpasser ? C’est tout le mal qu’on leur souhaite.

I. B.