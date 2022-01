Tunisie : Arrestation de 5 individus soupçonnés d’avoir volé des moteurs à la Compagnie des phosphates de Gafsa

Cinq personnes ont été récemment arrêtées dans le cadre de l’affaire de vol de moteurs de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), rapporte, ce mardi 25 janvier 2022, Mosaïque FM, en citant «des sources bien informées». Quatre autres suspects seraient actuellement recherchés.

Les individus arrêtés sont, d’après la même source, le propriétaire d’un société de transport privée à Sfax, le propriétaire d’une société d’acier à Bizerte et ses deux chauffeurs ainsi qu’un intermédiaire propriétaire d’une entreprise privée à Gafsa.

La valeur du matériel volé est estimée à plus d’un million de dinars.

Les suspects sont accusés d’avoir formé une coalition dans le but d’attaquer la sécurité économique de l’État et de nuire délibérément à l’économie en volant des biens publics, en saisissant et utilisant la fraude et en y participant.

