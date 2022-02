Cinéma tunisien : « Insurrection » de Jilani Saadi sort dans les salles de cinéma

Le dernier film du cinéaste tunisien Jilani Saadi « Insurrection » sort dans les salles de cinéma en Tunisie à partir du 9 février. Le film avait remporté le Tanit bronze aux JCC 2021.

Après « Khorma » (2002), « La tendresse du loup » (2007), « Winou baba ? » (2011), et trois ans après la partie de son dernier film « Bidoun 3 » (2018), Jilani Saadi, l’une des figures importantes du cinéma tunisien, revient avec un nouveau long-métrage de fiction intitulé « Insurrection ».

« Insurrection » est l’un des trois films tunisiens ayant été retenus à la compétition officielle de la 32e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021) où il a remporté le Tanit de bronze.

Le cinquième long-métrage du cinéaste raconte une nuit d’insurrection à Tunis, où une folie s’est emparée de la capitale et de sa ‎périphérie. Plus rien ne fonctionne et les rues sont livrées à la confrontation entre policiers ‎et manifestants.

F.B