Interrogations sur la visite à Tunis du DG du Trésor français

A la suite des rumeurs ayant accompagné la visite à Tunis du directeur général du Trésor français, Emmanuel Moulin. l’ambassade de France en Tunisie a dû publier un communiqué, ce jeudi 3 février 2022, pour expliquer la nature de cette visite. Elle n’a pas pour autant répondu à toutes les interrogations qu’elle a suscitées.

L’ambassade a assuré que M. Moulin s’est rendu le 31 janvier à Tunis, à l’invitation des autorités tunisiennes. Et qu’il était accompagné de Magali Cesana, la cheffe du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises du Trésor.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre la France et la Tunisie, souligne l’ambassade, en précisant que les discussions ont porté exclusivement sur les questions économiques et financières et sur «le soutien de la France aux réformes envisagées par la Tunisie dans le cadre de ses négociations avec le FMI.»

Ces explications, qui nous laissent sur notre faim, ont été rendues nécessaires par les rumeurs concernant le recours de la Tunisie au Club de Paris, dont M. Moulin est aussi le président, pour renégocier ses dettes, qui sont en passe d’atteindre un taux historique de 100 % de son PIB.

La Tunisie, on le sait, sollicite une nouvelle ligne de crédit du Fonds monétaire international (FMI) pour financer son budget pour 2022 et relancer son économie en panne et que, pour cela, elle a besoin du soutien des grandes puissances financières mondiales, notamment la France.

Emmanuel Moulin a rappelé, lors de ses rencontres avec les hauts responsables tunisiens, notamment le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El-Abassi, et Sihem Nemsia, la ministre des Finances, le soutien de la France aux réformes que doit engager la Tunisie pour obtenir de nouvelles lignes de crédit du FMI, précise le communiqué de l’ambassade de France.

La Tunisie se prépare-t-elle à renégocier ses créances, comme le laissent entendre certains analystes, préalable exigé par les bailleurs de fonds internationaux ?

On peut sérieusement le penser, car le directeur général du Trésor français n’a pas l’habitude de se rendre en visite officielle en Tunisie.

Le fait que le président Kaïs Saïed, dont l’économie et les finances n’ont jamais été la tasse de thé, ait consacré plusieurs réunions cette semaine aux difficultés financières du pays, est un indice important qui indique que la Tunisie est sur le point de prendre des décisions importantes dans ce domaine. Alors wait and see…

I.B.