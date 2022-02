Al-Massar : La réforme de la justice est nécessaire pour révéler la vérité sur les assassinats politiques

Le parti Al-Massar estime que la réforme de la justice est nécessaire pour révéler la vérité sur les assassinats politiques, éradiquer le terrorisme et combattre la corruption. Il propose à ce propos la création d’un haut comité de défense de l’éthique de la profession, composé notamment de magistrats intègres et de représentants de organisations de la société civile.

Dans un communiqué publié ce samedi 5 février 2022, à l’occasion de la commémoration du 9e triste anniversaire de l’assassinat de Chokri Belaïd (assassiné par des extrémiste religieux le 6 février 2013), Al-Massar a appelé à révéler la vérité sur les crimes politiques et à condamner les responsables : «ceux qui ont planifié, financé, et exécuté les assassinats de Belaïd et de Mohamed Brahmi ( assassiné le 25 juillet 2013, par des extrémistes religieux) et d’ouvrir également les dossiers du financement des organisations terroristes en Tunisie, l’appareil secret du parti islamiste Ennahdha ainsi que l’embrigadement et l’envoi des jeunes au jihad».

Le parti estime que la réforme du système judiciaire est capitale pour parvenir à révéler la vérité sur ces affaires et à éradiquer le terrorisme ainsi que la corruption, et a proposé à cet effet la mise en place dudit comité, qui sera chargé de garantir l’indépendance de la justice et des juges et œuvrera à la mise en place de mécanismes de contrôle notamment pour lutter contre la corruption dans le système judiciaire et sécuritaire.

Y. N.