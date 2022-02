La Tuniso-américaine Leila Chatti lauréate du prix Luschei 2021

La poétesse tuniso-américaine Leila Chatti a reçu le prix Luschei 2021 de l’African Poetry Book Fund pour la poésie africaine, pour son recueil en anglais «Deluge».

L’auteur et poète primé Chris Abani a jugé le prix de cette année, qui attribue chaque année 1 000 $ à un livre de poésie d’un écrivain africain publié l’année précédente.

Abani a fait l’éloge du livre de Leila Chatti en ces termes: «Une exploration profondément humaine, politique et spirituelle d’une crise biologique», ajoutant «Sont abordés des thèmes comme la religion, de Dieu, de patriarcat, de culture, du corps et de ses nombreuses trahisons dans des poèmes lyriques et portés par l’urgence. Un livre très attendu et important.»

Leila Chatti, lauréate du prix Pushcart, a eu des subventions du Barbara Deming Memorial Fund et de la Helene Wurlitzer Foundation; et des bourses du National Endowment for the Arts, du Fine Arts Work Center de Provincetown, du Wisconsin Institute for Creative Writing et de la Cleveland State University, où elle a été la première boursière Anisfield-Wolf en édition et écriture.

La poétesse enseigne actuellement à l’Université du Wisconsin-Madison, où elle est Mendota Lecturer in Poetry. Ses poèmes ont été publiés dans The New York Times Magazine, The Nation, The Atlantic et Poetry.

Le prix Luschei pour la poésie africaine, financé par la philanthrope littéraire et poète Glenna Luschei et le seul prix panafricain du livre de ce type, promeut la poésie africaine écrite en anglais ou en traduction en reconnaissant un livre important publié chaque année par un poète africain.

I. B.