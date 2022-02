Le chef de la marine pakistanaise en visite officielle à Tunis

L’ambassade du Pakistan annonce dans une communiqué aujourd’hui, mardi 8 février 2022, que le chef de la marine pakistanaise, l’amiral Amjad Khan Niazi, est en visite en Tunisie, du 8 au 11 février 2022, pour une visite officielle.

Au cours de cette visite, il s’entretiendra avec le chef d’état-major de la marine tunisienne, le contre-amiral Adel Jihane. Il rencontrera également le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich et d’autres hauts responsables tunisiens.

Les deux parties discuteront de questions professionnelles, de la coopération en cours entre les forces navales des deux pays amis, de la participation aux programmes et exercices de formation de l’autre ainsi que d’autres questions d’intérêt commun.

Le chef de la marine pakistanaise visitera également l’Académie navale de Menzel Bourguiba.

La visite du chef de la marine pakistanaise s’inscrit dans le cadre d’une coopération et du dialogue multiformes entre le Pakistan et la Tunisie, liés par des liens traditionnellement forts et fraternels.