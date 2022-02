Hend Sabri héroïne de la nouvelle série Netflix « Finding Ola »

Hend Sabri est la coproductrice et l’héroïne de la nouvelle série égyptienne « Finding Ola » sur la plateforme de streaming Netflix. Elle incarne le personnage d’Ola, une mère de deux enfants qui cherche à trouver sa voie après son divorce.

C’est la série arabe la plus regardée en ce moment sur la plateforme internationale de streaming Netflix, « Finding Ola » (Ola cherche sa voie) est une nouvelle série égyptienne dont la première saison de six épisodes a été lancée au début de ce mois et qui met à l’affiche la star tuniso-égyptienne Hend Sabri.

En plus de jouer le rôle principal dans la série (Ola), Hend Sabri est également coproductrice de cette comédie dramatique qui s’est vite avérée être un grand succès auprès des téléspectateurs.

Avec un casting qui réunit également Heni Adel et Sawsen Badr, la série est centrée autour du personnage d’Ola, une mère de deux enfants qui vient de divorcer et qui doit faire face aux regards et aux jugements pas toujours tendres de ses proches et de la société dans laquelle elle vit. Mais Ola décide de réapprendre à vivre, à s’émanciper et à trouver sa voie, celle d’une femme forte et épanouie.

F.B