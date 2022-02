L’Ambassade de Tunisie en France annonce le décès de Nada Meslameni Ben Naceur

L’Ambassade de Tunisie en France a annoncé, aujourd’hui samedi 12 février 2022, le décès de Nada Meslameni Ben Naceur, Ministre Plénipotentiaire.

«C’est avec une profonde peine et un grand regret que l’Ambassade de Tunisie en France annonce le décès en ce jour de sa chère et regrettée Ministre Plénipotentiaire Madame Nada Meslameni Ben Naceur», lit-on dans le communiqué de l’Ambassade qui a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et à tout le corps diplomatique.

De nombreuses personnalités et le Syndicat du Corps diplomatique ont déploré le décès de Nada Meslameni Ben Naceur, décrite comme «une belle personne, humble gentille et aimable… une une diplomate chevronnée qui a représenté efficacement, et avec honneur la Tunisie».

Y. N.