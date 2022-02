Safir EU en Tunisie : Un programme pour accompagner les jeunes vers une citoyenneté active

Plus de mille jeunes appartenant à 9 pays différents dont la Tunisie bénéficient du programme Safir EU qui soutient les projets innovants à impact social, culturel et environnemental.

Safir est un programme qui s’adresse à la jeunesse dans neuf pays de l’Afrique du nord et du Moyen-Orient et qui met en avant des projets de développement durable dans différents domaines (culture, société, environnement …).

Cofinancé par la Commission Européenne, Safir est porté par l’Institut Français en partenariat avec plusieurs organisations dont l’Agence universitaire de la Francophonie, CFImédias, Pitchworthy, Arab NGO Network for Development ou encore Lab’ess.

Plus de mille jeunes bénéficient de ce programme pour concrétiser leurs projets de développement durable et pour promouvoir le dialogue entre la jeunesse et les pouvoirs public. Sept incubateurs locaux sont mis en réseau pour créer un guide régional d’accompagnement à l’entrepreneuriat social.

Parmi les jeunes tunisiens porteurs de projets qui font partie de ce programme, figurent Selim Ben Safia (Al Badil _ Alternative culturelle), Mehdi Cherif (Fahmologia), Bochra Mensi (Vélorution), ainsi que Mejda, Sarra et Ouwais (Université de Gabès).

F.B