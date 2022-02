Hamadi Ben Jaballah : «La Tunisie était dans une sombre dictature, et Saïed l’a libérée»

Tweet Share Messenger

Selon Hamadi Ben Jaballah, la Tunisie a vécu au cours de la décennie écoulée une situation qu’il a qualifiée de «momifiée». Depuis 2011, la Tunisie a connu, selon lui, une «colonisation interne», pire que la colonisation française qui était «soft», venue avec l’islam politique qui a mené le pays vers une dictature obscurantiste, selon ses termes. Vidéo.

Le professeur de philosophie et analystes politique, qui était l’invité de l’émission Jaweb Hamza, dimanche 20 février 2022, sur Mosaïque FM, estime que l’État tunisien, au cours de la dernière décennie, avait les mains liés avant que les mesures exceptionnelles annoncées le 25 juillet 2021 par le président Kaïs Saïed ne viennent libérer la Tunisie de cette «colonisation interne» incarnée par l’islam politique, les partis qui le représentent et ceux qui lui sont alliés, qui ont entrepris de détruire l’État national, selon ses termes.

Ben Jaballah a estimé que tous les domaines en Tunisie ont besoin d’une réforme profonde et globale pour que l’État national retrouve sa fonction, cet État construit par Bourguiba qui a œuvré pendant son règne à diffuser une culture ayant ouvert la voie à la révolution et à la revendication de l’emploi, de la liberté et de la dignité nationale, a-t-il déclaré.

Pour Hamadi Ben Jaballah, sans l’État national, la révolution ou le soulèvement n’auraient pas été possibles, en insistant sur le fait que «la révolution de 2011 est sortie de l’école de l’État national», mais l’avènement de l’islam politique qui a suivi et sa prise du pouvoir représentent un revers pour l’État national et sont à l’origine de «la situation de stagnation et de momification dans laquelle il se trouve depuis».

L’invité de Jaweb Hamza a conclu qu’après «le 25 juillet, le pire est derrière nous et le plus difficile reste devant nous».

I. B.

Vidéo.