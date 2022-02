El Teatro : « 12 jurés en colère » pièce inspirée du classique « 12 hommes en colère »

L’espace El Teatro accueillera les 24, 25 et 26 février, les premières représentations de la nouvelle pièce de théâtre « 12 jurés en colère » de Jean-Luc Garcia, inspirée de l’œuvre de Reginald Rose « 12 hommes en colère ».

Le metteur en scène français installé en Tunisie depuis plusieurs années Jean-Luc Garcia présentera à partir de ce jeudi sa nouvelle pièce de théâtre intitulée « 12 jurés en colère » lors d’un premier cycle de représentations de trois soirées (les 24, 25 et 26 février).

Après « Caligula » d’Albert Camus (2014), « La maison de Bernarda Alba » de Garcia Lorca (2017) ou encore « On a volé la lune » de Jean-Paul Alègre (2018), Jean-Luc Garcia signe une libre adaptation du classique de théâtre « 12 hommes en colère » (1954) de l’écrivain et dramaturge américain Reginald Rose, qui fut par la suite adapté en 1957 sur le grand-écran par Sidney Lumet, et qui était dès lors devenu un grand classique du cinéma.

La pièce de théâtre « 12 jurés en colère » est interprétée par Mohamed Turki, Olivier Morisset, Boutheina Ferchiou, Selim Ben Abbdessalem, Nazir Lajdel, Lobna Toukabri, Valérie Wuillez, Selima Ben Romdhane, Raja Kribi, Leila Rekik, Myriam Khelifi et Ines Ben Hariz.

Sous la forme d’un huis-clos qui fait progressivement monter la tension entre les personnages jusqu’à son paroxysme, la pièce propose une réflexion philosophique sur l’erreur judiciaire.

F.B