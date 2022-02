Tunisie : Retour du Festival « Cinéma de la paix » après deux ans d’absence

Tweet Share Messenger

La 21e édition du Festival Cinéma de la Paix aura lieu du 8 au 13 mars 2022 au Ciné-théâtre Le Rio au Centre-ville de Tunis.

Organisé par la Fédération tunisienne des Ciné-clubs (FTCC) et le Ciné-club de Tunis, le Festival Cinéma de la Paix est l’un des rendez-vous cinématographiques les plus importants en Tunisie, proposant à chaque édition au public cinéphile de découvrir les dernières productions cinématographiques tunisiennes et mondiales engagées, mais aussi de revoir des classique du cinéma, tout en programmant des rencontres, des débats et des master-classes.

Après une absence de deux années à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le festival sera de retour au mois de mars pour une 21e édition qui s’annonce prometteuse et dont le programme sera communiqué ce jeudi lors d’une conférence de presse, prévue d’avoir lieu à l’espace Le Rio, où le festival a l’habitude de se tenir.

F.B