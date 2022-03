Pourquoi le commissaire européen Oliver Varhelyi a-t-il annulé sa visite en Tunisie ?

Le Commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage, le Hongrois Oliver Varhelyi, a annulé son déplacement à Tunis, prévu du 1er au 3 mars 2022.

Selon nos confrères de Maghreb Confidentiel qui ont rapporté cette information, le commissaire de l’UE a pris cette décision parce qu’il serait «agacé par le silence de Kaïs Saïed sur l’Ukraine».

Pour être moins catégorique, et même si le ministère tunisien des Affaires étrangères n’a guère arrangé les choses en rendant public une déclaration ménageant la chèvre russe et le choux ukrainien, on pourrait dire que les responsables européens ont de quoi s’occuper depuis cinq jours avec le siège de Kiev par l’armée russe et que les affaires tunisiennes peuvent attendre, d’autant que l’image extérieure de notre pays est actuellement très brouillée et que Tunis, où règne un climat morose de crise, n’incite plus comme avant à la visite. Sans parler du fait que notre pays, avec ses problèmes politiques et financiers, est en passe de devenir un véritable casse-tête pour ses partenaires.

Vérification faite, il s’est avéré que M. Várhelyi va accompagner le Haut représentant/vice-président de l’UE Josep Borrell, en République de Moldavie, les 2 et 3 mars, pour souligner le plein soutien de l’UE à ce pays dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. MM. Borrell et Várhelyi rencontreront la présidente Maia Sandu, le Premier ministre Natalia Gavrilița et le vice-Premier ministre/ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne, Nicu Popescu. Ils visiteront également un centre de réfugiés accueillant des réfugiés ukrainiens.

I. B.