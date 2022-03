Festival Cinéma de la Paix : Une 21e édition sous le thème de l’aliénation

La 21édition du Festival Cinéma de la paix démarre demain, mardi 8 mars, et se poursuivra jusqu’au dimanche 13 mars. Une dizaine de films de différents pays sont programmés pour cette édition placée sous le thème de l’aliénation.

Par Fawz Benali

Organisée par la Fédération tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC) en partenariat avec le Cinéma Le Rio, le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) et du Goethe Institut de Tunis, la 21e édition du Festival Cinéma de la paix se tient cette année au Ciné-Théâtre Le Rio et sera placée sous le thème « Si loin et pourtant si près … », un choix qui portera essentiellement sur la question de l’aliénation.

« Voir au-delà de l’image »

« Tout au long des vingt dernières éditions du Festival, nous avons partagé ensemble la passion du cinéma et le plaisir de contempler le grand écran en visant des idées et des intérêts par le biais de tables rondes. Face à notre grand questionnement, le cinéma a toujours été une source d’inspiration, nous incitant à voir au-delà de l’image, à la recherche de sens », souligne le comité d’organisation du festival.

Cette nouvelle édition qui marque le retour du festival après deux ans d’absence causés par la pandémie du Coronavirus (Covid-19), offrira au public cinéphile une programmation de qualité avec comme à l’accoutumée une sélection de films engagés qui font écho au thème choisi afin de susciter la réflexion et le débat.

Une dizaine de films ont été sélectionnés cette année par les membres du Ciné-Club de Tunis autour de la question de l’aliénation. Sept longs-métrages et deux courts-métrages récents et moins récents sont au programme de cette 21e édition marquée par la participation de sept pays : La Tunisie, la Palestine, le Liban, l’Allemagne, le Danemark, le Canada et le Lesotho.

Des films, des débats, des rencontres et un ciné-concert

Lors d’une conférence de presse tenue au ciné-théâtre Le Rio où aura lieu la 21e édition du festival, le comité directeur a annoncé qu’en plus des projections de films, la programmation, qui s’étalera sur 6 jours, comprendra également des débats, des rencontres, des tables rondes et un ciné-concert.

Le cinéaste Mahmoud Ben Mahmoud offrira une master-classe autour de sa filmographie et notamment de son film « Traversée » (1982) qui sera projeté dans une version restaurée.

Au programme également une rencontre autour du thème « La critique cinématographique en Tunisie : Réalité et perspective ».

Comme à l’accoutumée, le festival sera clôturé par un ciné-concert signé le rappeur Issam Absy et l’auteur-compositeur de rock Joe Lociano.

Le programme des films :

« Berlin Alexanderplatz » de Burhan Qurbani (Allemagne – 2020) ;

« L’indomptable feu du printemps » de Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho -2019) ;

« Beirut Terminus » d’Elie Kamal (Liban – 2019);

« Lovemobil » d’Elke Lehrenkrauss (Allemagne – 2019);

« Trip Along Exodus » de Hind Shoufani (Palestine – 2014);

« Breaking the waves » de Lars von Trier (Denmark – 1996);

«Traversées » de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie – 1982) ;

«Bethlehem » d’Ibrahim Handal (Palestine – 2020) ;

«Monologues du Paon » de Matthew Wolkow (Canada – 2020).