Abir Moussi : «La consultation nationale conduira Bouden et son gouvernement à la justice»

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a indiqué, ce mercredi 9 mars 2022, que dès l’annonce de la mise en place d’une consultation nationale électronique par le président de la république, Kaïs Saïed, son parti avait envoyé un huissier notaire au ministre des Technologie de la communication, Nizar Ben Néji, pour le prévenir des répercussions judiciaires en cas de mise en place d’une plateforme électronique «avec l’argent des Tunisiens».

Interviewée sur les ondes de Mosaïque FM, Moussi a ajouté qu’un huissier notaire a également été envoyé aux autres membres du gouvernement.

«Nous les avons mis devant leurs responsabilités. Najla Bouden et son gouvernement se présenteront devant les tribunaux parce que nous avons porté plainte contre eux», a-t-elle poursuivi.

L’avocate a, dans le même contexte, fait savoir que son parti a émis une autre plainte pour fraude, dans le cadre de la consultation nationale: «Ils ont annoncé que le nombre de participants atteindra le million car ils se fieront aux cartes d’identité nationales que possède le ministère de l’Intérieur. Nous avons inspecté le processus par le biais d’un huissier notaire et déposé une plainte pour fraude».

«Kaïs Saïd ne veut pas réformer et sauver la Tunisie de sa situation misérable. Son objectif aujourd’hui est plutôt de démanteler ce qui reste de l’État et l’achever. Il veut prolonger la période exceptionnelle pour poursuivre sa domination politique et appliquer son projet», a-t-elle conclu.

C. B. Y.