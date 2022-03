Focus Japon II à la Cité de la Culture de Tunis

L’ambassade du Japon et le Théâtre de l’Opéra célèbrent la culture japonaise à travers la manifestation «Focus Japon II», qui se tiendra les 12 et 13 mars 2022 à la Cité de la Culture «Chedli Klibi», à Tunis.

Cet évènement qui fait suite à «Focus Japon» tenu en novembre dernier, est une invitation renouvelée au public tunisien à découvrir la culture japonaise sous ses multiples facettes tant au niveau de son patrimoine culturel matériel et immatériel qu’au niveau de ses expressions artistiques contemporaines.

«Focus Japon II» proposera au public un cours d’initiation à la langue japonaise, une conférence-débat autour de la littérature japonaise à travers les œuvres de Haruki Murakami suivie d’une projection du film «Drive my car», adaptation d’un roman de Murakami ayant remporté le Golden Globes et le César 2022 du meilleur film étranger, une démonstration et atelier de calligraphie japonaise et tunisienne et un ciné-concert animeorchestra.

Le public aura aussi l’occasion à s’inviter à l’art martial karaté et à la mode d’inspiration japonaise.

«Focus Japon II» se veut aussi comme un avant-goût du prochain sommet Ticad 8 (Tokyo International Conference on African Development) que le gouvernement japonais organise depuis 1993, et qui aura lieu à Tunis les 27 et 28 août 2022.

L’ambassade communique les liens ci-après au public afin de réserver des sièges à l’avance :

Cours d’initiation à la langue japonaise

Conférence littéraire

Projection de films

Démonstration de Karaté

Ateliers de calligraphie

Défilé de mode « Fashion day »