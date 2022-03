Hors-Lits 2022 : Retour du festival dans 5 villes tunisiennes

La 11e édition du Festival itinérant Hors-Lits organisé par l’Association Al-Badil aura lieu du 18 au 27 mars dans cinq villes différentes.

Créé en 2005 à la ville de Montpellier, le festival Hors-Lits se tient aussi en Tunisie depuis sept ans ; une initiative de l’association culturelle Al Badil qui œuvre à démocratiser l’accès à l’art à travers un concept innovant et des solutions alternatives, et ce, en misant sur des espaces accessibles à tous les publics permettant plus de proximité entre les artistes et les spectateurs.

Le programme Hors-Lits n’a donc pas lieu dans les théâtres ou les salles de spectacles, mais dans des maisons et appartements privés grâce à la coopération des citoyens qui ouvrent leurs domiciles au public.

L’association Al Badil vient d’annoncer le retour du festival dans une 11e édition qui comptera la participation de 15 artistes tunisiens et internationaux et qui sillonnera les villes de Médnine, de Gabès, de Tozeur, de Zaghouan et de Manouba.

Ambra Senatore, Hela Fattoumi, Eric Lamoureux, Sofiene Jouini, Nadia Tlich, et bien d’autres sont parmi les artistes qui participent à cette 11e édition.

F.B