Nasreddine Nsibi : «Des parties structurées sont derrière le sabotage de la Consultation nationale»

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi et porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, a estimé, ce jeudi 17 mars 2022, que «des partis politiques et des parties structurées sont derrière le sabotage de la Consultation nationale [lancée par le président de la république, Kaïs Saïed,] et de la voie [adoptée par ce dernier].» Comme d’habitude, les pro-Saïed usent sans modération de la théorie du complot pour justifier n’importe quel échec.

Intervenu sur Shems FM, Nsibi a dit que des partis qui étaient au pouvoir et qui n’avaient pas réussi à gérer les rouages ​​de l’État, travaillent actuellement à contrecarrer la voie (du 25 juillet).

«Le message des Tunisiens, le 25 juillet [2021] était clair, et le gouvernement œuvre à remettre les pendules à l’heure», a-t-il ajouté.

Et d’ajouter que le chef de l’Etat a donné la parole aux Tunisiens d’une manière inédite, assurant que toutes les données qui résulteront de la consultation seront publiées et qu’aucune fraude ou falsification du rapport ne prendra lieu.

L’ancien ministre a, par ailleurs, souligné que le président de la république s’est engagé à respecter les dates et échéances annoncées dans le calendrier, et que la plateforme électronique relative à la consultation nationale sera fermée le 20 mars prochain.

C. B. Y.