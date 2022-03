Tunisie : Le déficit de la balance commerciale poursuit sa dégradation

Pour la Tunisie, les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent. On ne s’est pas encore remis de la dégradation de la note souveraine de notre pays par l’agence Fitch Rating à «CCC», qui équivaut presque à un défaut de paiement en devises, qu’on apprend que le déficit de notre balance commerciale continue, lui aussi, de s’aggraver.

En effet, selon les statistiques sur le «Commerce extérieur aux prix courants, Février 2022», publiées samedi 18 mars 2022, par l’Institut national de la statistique (INS), le solde commercial de la Tunisie s’établit à un niveau de -2 614,5 millions de dinars (MDT), au cours des deux premiers mois de 2022 contre -1 894,3 (MDT), durant les deux premiers mois de 2021.

Le taux de couverture, quant à lui, a perdu 0,8 point, par rapport à la même période de 2021, pour s’établir à 77,5%.

Durant les deux premiers mois de l’année 2022, les exportations ont enregistré une hausse de 31,6%, contre une baisse de 10,1%, durant les deux mois de 2021. Elles ont atteint le niveau de 8 999,2 MDT contre 6 839 MDT durant la même période de 2021.

De même, les importations ont enregistré une hausse de 33%, contre une baisse de 12%, durant les deux mois de l’année 2021. En valeur, les importations ont atteint 11 613,7 MDT, contre 8 733,3 MDT durant la même période de l’année 2021.

Ce que l’INS ne dit pas dans son rapport – la prospective ne faisant pas partie de ses missions –, c’est que l’équibre de la balance commerciale risque de se détériorer davantage au cours des prochains mois, et ce pour plusieurs raisons, notamment la hausse des prix des principaux produits d’importation de la Tunisie (hydrocarbures, céréales, etc.) et la détérioration du taux de change de la monnaie nationale à cause de lapoursuite de l’inflation à un taux relativement élevé (plus de 7%).

I. B.