Coupure de l’eau : Le gouvernorat de Ben Arous assure l’approvisionnement nocturne

Ce lundi 21 mars 2022, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) entame des travaux qui condamneront les habitants de Ben Arous à une coupure de l’eau pendant 6 jours consécutifs. Pour y remédier, le gouvernorat mettra en place un comité de suivi et de préparation logistique pour approvisionner de nuit, en eau, les personnes qui en ont le plus besoin.

Intervenue sur Mosaïque FM, Rim Trabelsi, directrice régionale de la santé au gouvernorat et présidente du comité de suivi et de préparation logistique pour approvisionner de nuit les habitants concernés, a affirmé que l’approvisionnement concernera notamment les hôpitaux et les usines de la région.

Rappelons que les perturbations dans la distribution de l’eau auront lieu du 21 au 26 mars 2022, et ce, dans plusieurs zones des gouvernorats de Tunis, Nabeul et Zaghouan, ainsi que dans toutes les délégations du gouvernorat de Ben Arous.

La Sonede avait indiqué que cette coupure est due à des travaux programmés par ses services pour le raccordement de la nouvelle conduite d’approvisionnement de ces régions, au niveau de l’intersection de Ben Dahha, dans le cadre du projet du Réseau ferroviaire rapide de Tunis (RFR), précisant que les travaux se poursuivront 24 heures sur 24.

C. B. Y.