L’œuvre de Safia Farhat exposée à la Biennale de Venise 2022

Tweet Share Messenger

L’artiste tunisienne Safia Farhat (1924 – 2004) est invitée à la 59e Exposition Internationale d’Art – La Biennale de Venise et sera représentée par une œuvre tissée monumentale.

Considérée comme l’une des plus prestigieuses manifestations artistiques en Europe, et dans le monde, l’exposition internationale d’Art – La Biennale de Venise se tient cette année du 23 avril au 27 novembre 2022 sous la houlette de la commissaire Cecilia Alemani.

La présence de l’œuvre de Safia Farhat à la Biennale Arte 2022 représente une fenêtre sur l’art et le savoir-faire tunisiens, avec une invitation à visiter le musée Safia Farhat où une collection des œuvres de l’artiste est exposée de façon permanente, mais aussi à découvrir différents édifices publics à travers le pays qui portent l’empreinte de l’artiste.

Cette participation à la prestigieuse exposition internationale met également la lumière sur l’engagement de la femme tunisienne durant le 20ème siècle et les différentes stations de l’histoire récente de la Tunisie. Cette présence est par conséquent une promotion de la Tunisie comme destination de tourisme culturel.

Safia Farhat appartient à la première génération d’artistes qui s’est affirmée au lendemain de l’indépendance du pays. Dans sa pratique, elle mêle harmonieusement et de façon novatrice, signes et techniques appartenant au répertoire tunisien, dans la perspective de mettre en place un art tunisien enraciné et moderne ; leitmotiv qu’elle partageait avec le groupe de l’école de Tunis dont elle était l’unique femme. Bien qu’elle ait expérimenté plusieurs modes d’expressions comme le dessin, la peinture ou la céramique, elle est considérée comme la pionnière de la tapisserie moderne en Tunisie dans les années 70.

Crédits photos

Tapisserie Safia Farhat/ Photo by Slim Gomri /Courtesy of Musée Safia Farhat

Padiglione Centrale 2/ Photo by Andrea Avezzu /Courtesy of La Biennale di Venezia

Gaggiandre 2/Photo by Andrea Avezzù/ Courtesy of La Biennale di Venezia

F.B avec communiqué