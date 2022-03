Tunisie : du nouveau dans l’affaire des conteneurs des déchets italiens

Fidèle au poste, depuis que le scandale des conteneurs de déchets italiens a éclaté, le député Majdi Karbaï a toujours répondu présent et suivi pas à pas l’évolution de cette affaire d’Etat. Hier, dimanche 27 mars 2022, le député d’Attayar a confirmé l’arrivée des conteneurs en Italie et leur mise à la disposition des autorités concernées de Salerne… pour complément d’enquête. Il y aurait encore beaucoup à apprendre sur ce dossier.

Selon les résultats préliminaires des inspections et contrôles effectués par la police et les autorités douanières de Salerne – et sur lesquels le député Karbaï a obtenu des informations -, il y aurait dans les conteneurs incriminés des «déchets médicaux de haute nocivité». D’ailleurs, c’est ce qui explique l’obligation, pour un délai indéterminé, d’immobiliser ces conteneurs. L’enquête se poursuit donc…

Majdi Karbaï, dans un post sur son compte Facebook, hier soir, insiste sur la nature très dangereuse de ces déchets médicaux «que les Italiens voulaient enfouir dans notre pays, avec la complicité de trafiquants tunisiens qui n’avaient en tête que le gain facile et sale», au propre et au figuré.

Pour rappel, cette affaire des déchets ménagers importés d’Italie, qui remonte à 2020, a suscité la colère de l’opinion publique tunisienne contre le voisin italien qui traite ainsi notre pays. Pour redonner à cette affaire ses dimensions réelles, il s’agit, du côté italien, de la mafia des ordures ménagères – oui, ça existe! – et, du côté tunisien, d’un homme d’affaires mafieux, aujourd’hui en fuite à l’étranger.

Dans ce scandale, les médias tunisiens et italiens, certains politiques italiens et tunisiens – et, surtout, M. Karbaï – et les citoyens ordinaires des deux pays ont joué pleinement leurs rôles et n’ont pas laissé faire les malfrats… Et les conteneurs en question, débarqués en catimini en Tunisie, ont été retournés en Italie en grande pompe.

Nous pouvons faire confiance au député d’Attayar qui suivra ce dossier jusqu’à son terme final.

M. Ch.