Le Beyrouth des années 50 raconté en piano et en dessin à l’Institut Français de Tunisie

L’illustratrice Zeina Abirached et le musicien Stéphane Tsapis donneront un spectacle qui mêle la musique, le dessin et la lecture à l’Institut Français de Tunsie (IFT) ce vendredi 1er avril.

Après Sfax et Sousse, le duo Zeina Abirached et Stéphane Tsapis clôtureront leur tournée tunisienne à Tunis, à l’IFT, ce vendredi. Un moment artistique inédit autour du piano oriental, un instrument inventé par le grand-père de la dessinatrice Zeina Abirached, permettant à la fois de jouer la musique orientale à quarts de ton et la musique tempérée occidentale.

Le spectacle, qui sera en accès gratuit, est une lecture dessinée en musique autour de la ville de Beyrouth dans les années cinquante. Accompagnée par le pianiste Stéphane Tsapis, Zeina Abirached racontera en mots et en images le destin de son grand-père Abdallah Kamanja, pianiste, compositeur et inventeur du piano oriental.

F.B