Tunisie : Onze blessés dans une collision entre deux bus à Sfax

Une collision entre deux bus survenu, ce jeudi 31 mars 2022 à Mahres au gouvernorat de Sfax, a fait onze blessés parmi les passagers, qui ont été transportés à l’hôpital.

Selon un communiqué diffusé ce soir, par le colonel major Moez Triaa, porte-parole de la Direction générale la protection civile, l’accident est survenu vers 14h55 au niveau du rond-point El-Châal impliquant un bus de la Société nationale de transport interurbain, transportant 52 passagers et un autre bus privé (société de voyage) transportant, quant à lui, 21 voyageurs.

La même source a ajouté que 5 véhicules de secouristes ont été dépêchés sur les lieux (2 véhicules de la protection civile de Sfax, 1 autre de la PC de Gabès et deux ambulances du Samu), en précisant que 11 personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital local de Mahres et à l’hôpital régional de Sfax.

Y. N.