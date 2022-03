Tunisie : Retour du Festival de la Médina après deux éditions annulées

La 38e édition du Festival de la Médina se tiendra du 7 au 25 avril au Théâtre municipal de Tunis, à la Cité de la Culture et dans différents espaces de la Médina.

Après trois années d’absence à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le Festival de la Médina marquera son grand retour cette année avec une programmation éclectique où se côtoient la musique tunisienne, la musique orientale, et le Jazz.

Organisé par l’Association du festival de la médina en partenariat avec la Ville de Tunis, le ministère des Affaires culturelles et la Cité de la culture, le festival se tiendra cette année dans différents espaces de la Médina (place Beb Souika, Dar Lasram, Bir Lahjar, Dar Ben Achour et le Club Tahar Haddad), mais également au Théâtre municipal de Tunis et à la Cité de la Culture.

Le programme sera inauguré le jeudi 7 avril au Théâtre municipal de Tunis avec un spectacle musical de la Rachidia, et sera clôturé avec le spectacle de musique néo-traditionnelle « Gmari » de Makram Lansari, également au Théâtre municipal.

Le programme comprend également un concert de Lotfi Bouchnak le 24 avril à l’Opéra de Tunis.

F.B