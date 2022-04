Naufrage du Xelo à Gabès : Intervention du ministère de la Défense

Le ministère de la Défense a publié un communiqué ce jeudi 21 avril 2022, afin de faire le point sur les dernières interventions menées pour empêcher toute pollution marine suite au naufrage, samedi dernier à Gabès, du Xelo, le navire chargé de 750 tonnes de gazole .

Le ministère indique que les opérations de photographie détaillée du navire et du réseau de pompage du carburant sont à présent terminées, et ce, en vue de son extraction, en affirmant que des fuites minimes ont été détectées et pompées lors des premières opérations de plongée.

«Un panneau lumineux a également été installé pour indiquer la zone de naufrage afin d’assurer la sécurité de la navigation, et un plan d’intervention pour le pompage de la quantité de gazole a été finalisé, en coordination avec les entreprises tunisiennes privées», ajoute encore le ministère, en affirmant que celles-ci se chargeront de l’opération .

Tout en affirmant que les opérations ont été menées en coopération entre la Marine , l’Office de la Marine Marchande et des Ports, des entreprises privées tunisiennes travaillant ainsi qu’un navire militaire italien, le département de la Défense indique que l’équipement nécessaire à l’opération de pompage a également été mis en place à ce jour.

Rappelons qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les responsabilités de ce naufrage et que la justice a décidé d’interdire de voyage les membres de l’équipage.

Y. N.