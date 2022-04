Tunisie : Mandats de dépôt contre les sept membres de l’équipage du Xelo

Tweet Share Messenger

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Gabès, cité par Mosaïque FM, a annoncé que le juge d’instruction a émis, dans la soirée de ce mardi 26 avril 2022, des mandats de dépôt contre les 7 membres de l’équipage du Xelo, qui a fait naufrage, vendredi 15 avril, à 7 kilomètres des côtes de Gabès.

D’abord interdit de voyage, l’équipage a été placé en détention, vendredi dernier, sachant que le ministère public avait ordonné l’ouverture d’une information judiciaire pour «association de malfaiteurs dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés».

On notera par ailleurs que la marine nationale a affirmé que les cuves du navire pétrolier Xelo sont remplies d’eau de mer et ne contiennent pas de carburant comme affirmé par les 7 membres de son équipage, qui ont pu être secourus. Leur navire n’a pas, non plus, été accueilli au port de Damiette en Égypte, comme ils l’avaient prétendu…

D’ailleurs La Direction du port de Damiette a même affirmé ignorer toute information sur ce navire…

Y. N.