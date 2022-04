Le spectacle d’El Hadhra clôture « Layali Ramadan » à l’Institut Français de Tunisie

Le programme ramadanesque de l’Institut Français de Tunisie (IFT) « Layali Ramadan » sera clôturé le soir du samedi 30 avril avec le spectacle d’El Hadhra.

L’IFT a offert au public plusieurs soirées autour de la musique, du spectacle, de la poésie et du diverstissement tout au long de ce mois dans le cadre de sa programmation culturelle ramadanesque « Layali Ramadan ».

Après le Jazz avec Omar el Ouaer et Alya Sellami, la musique tunisienne réinventée avec Dali Chebil et Mohamed ben Salha et le Tarab avec Ghalya Benali, l’IFT propose une dernière soirée musicale gratuite surprise avec le spectacle intemporel d’El Hadhra avec Cheikh Abdel Raouf Jouini. Un voyage dans le répertoire du chant soufi tunisien avec une trentaine de musiciens.

F.B