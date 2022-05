Le prix du blé tendre sur le marché mondial augmente de 70% en un an

Le prix moyen du blé tendre européen sur le marché mondial s’est maintenu au même niveau en avril 2022 que celui de mars 2022, fixé à 1.288 dinars tunisien (DT) la tonne, soit une hausse de 70% par rapport à avril 2021, selon l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

La Tunisie importe du blé tendre en quantités importantes pour assurer l’approvisionnement en farine utilisée pour plusieurs produits, dont le pain. Le coût des importations de céréales (blé tendre, blé dur, orge et maïs) a atteint environ 1 000 millions de dinars (MDT) à fin mars 2022.

Le prix moyen de l’orge européenne s’est élevé à 1.269 DT la tonne, soit une hausse de 3% par rapport au prix moyen de mars 2022 et de 79% par rapport au prix d’avril 2021.

Le prix moyen du soja sur le marché mondial a atteint 1.933 DT la tonne, enregistrant une baisse de 5% par rapport au prix de mars 2022.

Selon la même source, le prix moyen du maïs américain a atteint 1 082 DT la tonne en avril 2022, soit une hausse de 1,5 % par rapport à mars 2022.

Le prix moyen du blé dur sur le marché mondial en avril 2022 a été fixé à 1 777 DT la tonne, en baisse de 3% par rapport à mars 2022.

En mars 2022, la Tunisie a importé des quantités de blé tendre pour un montant de 343,7 MDT, alors qu’une enveloppe de 332 MDT a été allouée pour importer du blé dur et des montants respectivement de 162 MDT et 171 MDT pour importer de l’orge et du maïs.

Source : Tap.