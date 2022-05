Tunisie : Les sociétés avicoles menacées de disparition

Le président de la Fédération tunisienne des systèmes agricoles, Chakib Turki, a lancé un cri d’alarme en raison de la dégradation de la situation du secteur avicole, affirmant qu’en l’absence de solutions et de freinage de la hausse des prix des aliments, ce secteur pourrait bientôt s’effondrer.

Dans un entretien accordé à l’émission Shems Ma’ak, aujourd’hui, vendredi 13 mai 2022, sur Shems FM, Chakib Turki a indiqué que les professionnels du secteur ne veulent pas augmenter les prix sans raison, car ce sont les prix élevés des aliments qui exigent une augmentation des prix du poulet et des œufs.

M. Turki a aussi déclaré que le maïs est importé du continent américain, ce qui pèse sur le coût de production, indiquant que le ministre du Commerce leur avait promis de revoir les prix dès que possible, mais les professionnels ont été surpris et choqués par l’annonce faite hier par le porte-parole du gouvernement, qui a affirmé qu’il n’y aura pas d’augmentation des prix des œufs et de la volaille.

M. Turki a estimé que les déclarations du porte-parole du gouvernement hier ont été un coup de tonnerre pour les acteurs du système avicole, soulignant dans ce contexte que les quatre œufs coûteront bientôt 2 dinars et la viande de poulet atteindra 16 et 17 dinars le kilo si le système avicole viendrait à s’effondrer et qu’on serait obligé de recourir à l’importation.

Le système ne peut pas durer plus de 3 mois en cas de non révision des prix des aliments ou de non approbation d’une augmentation au profit des éleveurs et des agriculteurs, a averti M. Turki, ajoutant que plusieurs entreprises disparaîtront dans un avenir proche, en plus du manque important au niveau de la production, ce qui aura des retombées négatives sur le marché.

La Fédération avait proposé que le prix des quatre œufs soit porté à 1,5 dinar, a rappelé M. Turki, tout adressant un appel au président de la république pour qu’il intervienne et rende justice aux éleveurs et aux producteurs tunisiens.

Le responsable syndical a indiqué avoir contacté aujourd’hui un responsable du ministère du Commerce, qui l’a informé que des décisions et des mesures satisfaisantes pour les producteurs et les agriculteurs seront annoncées très prochainement.

