Ras Jedir : Un Tunisien, en route vers la Libye, arrêté en possession de 685.000 dinars en devises

Les douaniers du poste frontalier de Ras Jedir ont saisi des devises étrangères, d’une valeur de 685.000 dinars, en possession d’un Tunisien qui s’apprêtait à se rendre en Libye.

C’est ce qu’indique la Direction générale de la douane tunisienne, dans un communiqué publié ce samedi 14 mai 2022, en précisant que l’opération a été menée dans le cadre de la lutte contre le trafic de devises et la contrebande et ce, sur la base d’investigations et d’informations et selon lesquelles, un Tunisien s’apprêtait à faire sortir illégalement des devises étrangères.

Les douaniers ont soumis le véhicule du suspect à une fouille et ont découvert l’argent (155.000 euros et 57.000 dollars), ajoute la DGDT, en indiquant que le ministère public a chargé les services sécuritaires dédiés de la poursuite de l’enquête.

Y. N.