La BNA, sponsor officiel de la 13e édition du SMA Med Food

La BNA participe et apporte son soutien à la 13ème Édition du Salon Méditerranéen de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire « SMA MEDFOOD 2022 » qui se déroule du 18 au 22 mai 2022 à la Foire Internationale de Sfax.

A travers cette participation à ce salon, la BNA réaffirme son engagement en faveur du secteur agricole et agroalimentaire et conforte davantage son positionnement stratégique en tant que banque universelle et 1ère pourvoyeur des crédits agricoles.

Banque citoyenne et responsable, la BNA appuie, depuis sa création, les opérateurs économiques publics et privés en Tunisie par une expertise incontournable et un savoir-faire dans tous les métiers de la banque.

