Pour un vrai décollage de la recherche clinique en Tunisie

C’est le 20 mai 1747 que les bases de la recherche clinique ont été jetées, pour la première fois, dans le monde. Cette date du 20-Mai a été retenue pour célébrer partout dans le monde et en Tunisie, la Journée internationale de la recherche clinique.

Par Dr Chokri Jeribi *

La célébration de la Journée internationale de la recherche clinique est une occasion pour renseigner et sensibiliser les populations générales sur l’importance des essais cliniques. Occasion également pour souligner la contribution de la recherche clinique dans le développement de la médecine et de la santé. La recherche clinique contribue en effet quotidiennement à l’amélioration de l’espérance de vie des patients. Et il n’y a pas de progrès médical sans recherche clinique. Ceci a été bien illustré au cours de la pandémie Covid-19.

Transformer un concept scientifique en solution thérapeutique

La recherche clinique permet de transformer un concept, une idée scientifique, en solutions thérapeutiques, en nouveaux médicaments, vaccins et autres dispositifs médicaux.

La Tunisie est bien positionnée dans la région dans ce domaine. Elle dispose d’atouts considérables pour devenir un hub de la recherche clinique au niveau de la région Mena (Moyen Orient-Afrique du Nord).

Depuis 1990, la Tunisie a été l’un des premiers pays en Afrique et dans la région Moyen Orient à disposer d’un cadre réglementaire sur les essais cliniques.

Dans ce cadre, les textes ont beaucoup évolué et permis la mise à niveau par rapport aux standards internationaux requis en matière d’essais cliniques.

Pour un vrai décollage des essais cliniques en Tunisie

Nous considérons que tous les facteurs sont réunis aujourd’hui pour un vrai décollage de cette activité en Tunisie. Il est démontré que la recherche clinique a des retombées positives considérables pour les populations et pour les pays, aussi bien sur le plan sanitaire que sur les plans scientifiques, sociaux et économiques. Notre ambition est de contribuer à transformer notre pays de consommateur de connaissances scientifiques en santé à pays producteur de connaissances.

* Président de la chambre des CRO (entreprises de recherche en santé).