Abid Briki : «Le président Saïed m’a dit qu’il n’était pas possible d’exclure les partis politiques»

Le secrétaire général du parti «Tunisie en avant», Abid Briki, est revenu, ce mardi 24 mai 2022, sur sa rencontre avec le président de la république, Kaïs Saïed, qui a eu lieu dimanche dernier au palais présidentiel de Carthage.

Interviewé sur Shems FM, M. Abidi a indiqué que le chef de l’Etat l’a rassuré quant à son intention d’intégrer les partis au processus transitoire, lui assurant qu’il «n’est pas possible de les exclure du paysage politique».

Le syndicaliste a, par ailleurs, affirmé que la Tunisie est dans la phase la plus dangereuse et que le dialogue est le dernier espoir, estimant que celui-ci doit avoir lieu selon certaines conditions, et qu’il n’est pas possible de «construire» (l’avenir du pays) sans la participation des partis.

«Faire des compromis pour élaborer une solution est un symbole de force», a-t-il ajouté en s’adressant à Kaïs Saïed, s’interrogeant, dans le même contexte, sur le sens consultatif du comité national consultatif pour une nouvelle république, mis en place par le chef de l’Etat.

Abid Briki a, sur un autre plan, critiqué le gouvernement de Najla Bouden, dont le rendement a été, selon lui, incomplet.

C. B. Y.