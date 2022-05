Tunisie : Najla Bouden à Davos pour tâter le pouls des bailleurs de fonds

La Première ministre Najla Bouden et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, ont convenu lundi 23 mai 2022 de poursuivre les consultations en attendant le lancement des négociations officielles entre la Tunisie et le Fonds dans les meilleurs délais.

C’était lors d’une séance de travail tenue en marge de la participation de Mme Bouden au Forum économique mondial de Davos, à la tête d’une délégation de haut niveau comprenant notamment le ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane Abassi.

Interdépendance des équilibres sociaux et économiques

Selon un communiqué du Premier ministère, Mme Bouden a passé en revue la vision globale de la Tunisie en matière de développement, l’interdépendance des équilibres sociaux et économiques, la nécessité de prendre en considération les groupes faibles et vulnérables et les fondements de l’économie nationale dans une approche participative avec tous acteurs économiques et sociaux.

Les deux responsables ont également discuté des moyens de réduire les répercussions négatives sur l’économie tunisienne de la guerre en Ukraine, notamment en matière de sécurité alimentaire et énergétique.

La Première ministre a évoqué un ensemble de réformes entreprises par le gouvernement visant à relancer l’économie, réformer les institutions publiques, maintenir les équilibres financiers publics, stimuler l’investissement et créer des emplois.

Par ailleurs, Mme Bouden a eu une rencontre avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Bird) Odile Renaud-Basso et son adjointe sur les perspectives de la coopération financière avec la Tunisie, notamment dans le financement de grands projets d’investissement à moyen et long terme. Il a été convenu lors de la réunion de soutenir le plan de coopération financière directe à court terme.

Renforcer la coopération avec le Japon

La Première ministre a passé en revue avec le président de l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica), Tanaka Akihiko, la coopération fructueuse entre la Tunisie et cette agence depuis 1975, dans plusieurs grands projets et les perspectives de renforcer encore cette coopération dans un avenir prévisible dans le développement industriel, les infrastructures économiques, le développement régional et le développement des ressources en eau. domaines, ainsi que la lutte contre les catastrophes naturelles et le renforcement des finances publiques pour faire face à la hausse des prix mondiaux des matières premières et aux difficultés des circuits de distribution au niveau mondial.

La Première ministre a invité Akihiko à assister à la 8e session de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (Ticad 8), qui sera accueillie par la Tunisie les 27 et 28 août prochain, et qui offrira l’occasion de favoriser les relations de coopération bilatérale et la coopération tripartite entre la Tunisie, le Japon et Afrique.

Enchevêtrement des crises et leurs répercussions

D’autre part, Mme Bouden s’est entretenue avec le président de la First American Bank Jebbi Morgan sur les défis auxquels est confronté le marché financier mondial et leurs impacts sur l’économie mondiale, du fait de l’enchevêtrement des crises et leurs répercussions sur les grands équilibres sociaux et économiques. de la plupart des pays.

La Première ministre a invité, à cette occasion, M. Morgan à assister à la prochaine session du Forum de l’investissement de Tunis, qui se tiendra les 23 et 24 juin prochain.

Najla Bouden a ensuite discuté avec le prince héritier et régent du Liechtenstein Alois de l’état des relations entre la Tunisie et la Principauté du Liechtenstein et des moyens de les favoriser dans les domaines économique, scientifique, agricole et de l’intelligence artificielle.

La Première ministre a également eu, au cours de la 1ère journée du Forum économique de Davos, des entretiens avec plusieurs hauts fonctionnaires, des institutions internationales et régionales et des représentants de grandes entreprises internationales. Elle a aussi été reçu par les responsables du Forum, dirigés par son fondateur et président exécutif, Klaus Schwab.

La Première ministre a débuté son activité le premier jour en participant à la première table ronde : «Accélérer la révolution de la requalification», au cours de laquelle elle a mis en exergue l’approche de la Tunisie dans ce domaine et comment faire face aux défis mondiaux tels que la pandémie de Covid-19, pour assurer la continuité et le développement de l’éducation par le biais de plateformes électroniques.

En outre, Mme Bouden a eu une réunion avec le ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, au cours de laquelle ils ont discuté de plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la coopération bilatérale dans les domaines de l’investissement et la résolution des problèmes financiers résultant de la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Les deux responsables ont convenu d’activer dans les meilleurs délais les mécanismes de coopération conjointe, notamment la commission mixte.

Source : Tap.