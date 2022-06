Tunisie : 95% des magistrats révoqués par Saïed saisissent le Tribunal administratif

Parmi les 57 magistrats révoqués par le président de la république, Kaïs Saïed, 54 ont saisi le Tribunal administratif pour «abus de pouvoir» à leur encontre.

C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole du Tribunal administratif, Imed Ghabri, dans une déclaration accordée à l’agence Tap, ce mardi 28 juin 2022, ajoutant que les plaignants réclament l’annulation du décret présidentiel numéro 516.

Et d’ajouter que le Tribunal administratif a commencé à transmettre les pétitions aux présidences de la république et du gouvernement et au ministère de la Justice pour qu’elles soient examinées dans les délais.

C. B. Y.