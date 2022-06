Tourisme : emploi de saisonniers tunisiens en France

La France et la Tunisie ont signé un accord-cadre pour la formation et l’emploi des demandeurs d’emploi tunisiens dans le secteur du tourisme français pendant la saison d’hiver.

La cérémonie de signature de l’accord entre l’Agence nationale pour l’emploi et l’emploi indépendant (Aneti) et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH-France) a eu lieu, mercredi 29 juin 2022, à la Cité de la Culture de Tunis, en présence de Nasreddine Nsibi, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, qui était accompagné de Mohamed Moez Belhassine, ministre du Tourisme, Malek Ezzahi, ministre des Affaires sociales, Kamel El-Feki, gouverneur de Tunis, et d’un représentant de la Fédération française de l’hôtellerie. L’accord porte sur la formation et l’emploi des demandeurs d’emploi dans le secteur du tourisme pendant la saison d’hiver.

Les responsables présents ont, à cette occasion, souligné l’importance de cet accord pour identifier de nouveaux potentiels d’emplois saisonniers d’hiver dans le secteur du tourisme sur le marché du travail français, dans le but de développer des compétences et des aptitudes, d’acquérir de l’expérience et de la formation et recruter des demandeurs d’emploi dans le secteur du tourisme.

Cet accord offre aussi une opportunité aux jeunes souhaitant travailler dans le secteur du tourisme d’acquérir des compétences et une grande efficacité dans les métiers connexes, ce qui permet leur intégration directe dans divers établissements touristiques.

Il s’agit d’offrir des opportunités d’emploi en Tunisie tout au long de l’année et éviter la saisonnalité, renforçant ainsi la capacité opérationnelle du secteur du tourisme d’été.

L’accord vise à offrir des opportunités de formation et d’emploi aux jeunes à la recherche d’un emploi dans le secteur du tourisme; à offrir des opportunités de recrutement dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie sur le marché du travail français dans le cadre du travail saisonnier pendant la saison d’hiver; et la gouvernance de l’emploi à l’étranger dans le cadre de la circulaire migratoire.

L’Aneti a pour mission, dans le cadre de ce projet, de coordonner la médiation entre les demandeurs d’emploi et les offres d’emploi disponibles dans le secteur du tourisme en Tunisie et en France, avec leur formation à la demande, notamment dans le cadre de la reconversion professionnelle, afin d’offrir des opportunités d’emplois décents dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie et de structurer les offres présentées dans un cadre organisé prenant en compte tous les aspects économiques et juridiques dans le cadre de la coopération et de l’intégration tout en préservant les droits de toutes les parties. La convention a été signée entre Ferihane Korbi Boussoffara, directrice générale de l’Aneti, et Roland Heguy, président de l’UMIH.