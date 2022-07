Tunisie-Référendum : Le Conseil de la Choura d’Ennahdha appelle au boycott

Le conseil de Choura du parti islamiste Ennahdha a exprimé, ce vendredi 15 juillet 2022, son rejet du projet de la nouvelle constitution et a appelé au boycott du référendum du 25 juillet.

Dans un communiqué, le Conseil de la Choura explique cet appel au boycott par son opposition et son rejet du processus de coup d’Etat mis en place par le président de la république, estimant de ce fait, que le projet de la nouvelle constitution est illégitime.

«Les résultats du référendum sont connus d’avance, et celui-ci n’est qu’un moyen pour imposer une légitimité à une constitution qui vise à concentrer tous les pouvoirs entre les mains du président… Elle sera vouée à installer l’autocratie et à marginaliser les pouvoirs législatif et judiciaire», lit-on encore dans le communiqué.

Le Conseil de la Choura a par ailleurs estimé que le chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi est visé politiquement et que sa liberté est menacée, tout en exprimant sa solidarité avec l’ancien chef du gouvernement nahdhaoui Hamadi Jebali et en déplorant ce qu’elle qualifie d’instrumentalisation de la justice.

«Nous rejetons les procès visant les députés, les journalistes, les blogueurs et les activistes de la société civile et considérons que le pouvoir du coup d’Etat procède à des règlements de compte politique contre les opposants permettant aussi de faire diversion face aux véritables problèmes du peuple, et à leur tête la pauvreté, le chômage, la chèrté de la vie…», lit-on encore dans le communiqué de la Choura qui a appelé les forces politiques et civiles à s’unir pour «sauver le pays d’une dictature rampante qui conduira le pays à l’effondrement et au chaos».

Y. N.