Tunisie : Ghazi Chaouachi porte plainte contre la cheffe du gouvernement et les membres de l’Isie

Le secrétaire général du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, a indiqué, ce mercredi 27 juillet 2022, qu’il a porté pliante contre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker, ainsi que ses membres.

Chaouachi a précisé que ces plaintes ont été déposées en vertu du Code pénal dans ses articles 72 et 96, et ce, pour changement de la forme de l’État, dilapidation des fonds publics, participation au coup d’État et violation de l’impartialité.

Il a également accusé le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, de «contribuer à garder toutes les plaintes dans les tiroirs et à ne pas les classer, notamment en ce qui concerne ce à quoi ils sont exposés sur Facebook et par les milices».