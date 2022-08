Tunisie : Siat 2022 dédié à l’investissement agricole durable

L’Agence tunisienne de promotion des investissements agricoles (Apia) organise du 12 au 15 octobre 2022 le 14e Salon international de l’investissement agricoles et de la technologie (Siat 2022) sous le slogan «Investissement intelligent pour le développement durable».

Le ministère tunisien de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la Pêche, a indiqué dans un communiqué publié vendredi 12 août que le salon comprendra des présentations des dernières innovations en matière de technologie agricole, des développements de la recherche scientifique agricole et des idées de nouveaux projets dans les secteurs de l’agriculture, des industries alimentaires, de la pêche et des services. Elle a ajouté que Siat 2022 verra aussi la tenue de rencontres de partenariat entre investisseurs et hommes d’affaires tunisiens et étrangers dans le but d’établir des projets, de nouer des relations commerciales ou de conclure des contrats de production.

Au programme aussi un forum international sur l’investissement responsable, des conférences pour des présentations des technologies agricoles innovantes, et un atelier-débat sur les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’agriculture ou Green Tic.

I. B.